Тайсон назвал, где и когда пройдет бой с Мейвезером

О поединке между известными боксерами объявили еще в сентябре. Но несколько месяцев судьба встречи оставалась неопределенной особенно из-за сообщений о том, что Мейвезер рассматривал возможность реванша с Мэнни Пакьяо в 2026 году. Но во время интервью в Дублине Тайсон рассказал о последних планах по проведению боя.

— Он состоится в марте и пройдет в Африке. Это будет невероятно, побьет все рекорды и станет одним из крупнейших событий в истории спорта, — заявил он.

Несмотря на слухи о возможном срыве поединка, Тайсон отметил, что подготовка к выставочному бою продолжается, однако конкретные дата и место проведения пока не раскрываются.

С учетом разницы в весе между бойцами, превышающей 30 кг (70 фунтов), встреча не будет носить официальный характер. В бою с Джейком Полом в 2024 году Тайсон весил около 104 кг (228,5 фунта), тогда как Мейвезер в последний раз выходил на профессиональный ринг в 2017 году с весом около 68 кг (149,5 фунта). Оба спортсмена также уже далеки от своих соревновательных пиковых форм. Тайсону к моменту поединка будет почти 60 лет, а Мейвезер, который на 11 лет моложе, в последние годы проводит в основном выставочные бои с блогерами и представителями шоу-бизнеса.

Эксперты считают, что ключевую роль в организации поединка сыграли финансовые договоренности. По имеющимся данным, 48-летний Мейвезер уже получил значительные выплаты после подписания контракта.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

