    14:06, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тайсон назвал, где и когда пройдет бой с Мейвезером

    Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что его выставочный бой с Флойдом Мейвезером состоится в марте следующего года в Африке, передает агентство Kazinform.

    Mike Tyson, boxing, sport
    Photo credit: Canva / Qazinform

    О поединке между известными боксерами объявили еще в сентябре. Но несколько месяцев судьба встречи оставалась неопределенной особенно из-за сообщений о том, что Мейвезер рассматривал возможность реванша с Мэнни Пакьяо в 2026 году. Но во время интервью в Дублине Тайсон рассказал о последних планах по проведению боя.

    — Он состоится в марте и пройдет в Африке. Это будет невероятно, побьет все рекорды и станет одним из крупнейших событий в истории спорта, — заявил он.

    Несмотря на слухи о возможном срыве поединка, Тайсон отметил, что подготовка к выставочному бою продолжается, однако конкретные дата и место проведения пока не раскрываются.

    С учетом разницы в весе между бойцами, превышающей 30 кг (70 фунтов), встреча не будет носить официальный характер. В бою с Джейком Полом в 2024 году Тайсон весил около 104 кг (228,5 фунта), тогда как Мейвезер в последний раз выходил на профессиональный ринг в 2017 году с весом около 68 кг (149,5 фунта). Оба спортсмена также уже далеки от своих соревновательных пиковых форм. Тайсону к моменту поединка будет почти 60 лет, а Мейвезер, который на 11 лет моложе, в последние годы проводит в основном выставочные бои с блогерами и представителями шоу-бизнеса.

    Эксперты считают, что ключевую роль в организации поединка сыграли финансовые договоренности. По имеющимся данным, 48-летний Мейвезер уже получил значительные выплаты после подписания контракта.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь

    Ранее в эксклюзивном интервью Kazinform боксер Рой Джонс-младший поделился своим видением развития инфраструктуры профессионального бокса в Центрально-Азиатском регионе, а также рассказал о планах помочь молодым талантам достичь нового уровня признания и успеха. 

