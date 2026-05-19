KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Тайник с оружием найден в Кыргызстане

    В Ошской области Кыргызстана обнаружен схрон оружия и боеприпасов, принадлежащий членам ОПГ Дженго, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Тайник с оружием найден в Кыргызстане
    Фото: ГКНБ

    По данным ГКНБ, тайник располагался вблизи международного аэропорта «Ош». Изъяты обрез охотничьего оружия, карабин АК «Сайга», 2 пистолета Макарова, а также патроны к указанным оружиям.

    В настоящее время устанавливаются лица, организовавшие тайник, а также происхождение изъятого оружия и боеприпасов.

    Ранее сообщалось о найденном в городе Токмок Чуйской области схроне боеприпасов ОПГ покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева.

    Летом 2025 года в Бишкеке правоохранителями раскрыт крупный тайник с оружием и боеприпасами. 

    В мире Кыргызстан Оружие
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор