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    13:54, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Тайник с похищенным оружием вычислен полицейскими Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18-летний житель Алматинской области прятал в тайнике похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информцентр комендатуры Алматы.

    Задержали его полицейские Наурызбайского района Алматы. На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов.

    «Похищенные ружья он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядок в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия», - сообщили в комендатуре.

    Ранее сообщалось , что в Алматы задержана группа мародеров при попытке бегства, а также мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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