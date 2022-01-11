Тайник с похищенным оружием вычислен полицейскими Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18-летний житель Алматинской области прятал в тайнике похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информцентр комендатуры Алматы.

Задержали его полицейские Наурызбайского района Алматы. На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов.

«Похищенные ружья он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядок в городе, а также изъятию другого незаконно хранящегося оружия», - сообщили в комендатуре.

Ранее сообщалось , что в Алматы задержана группа мародеров при попытке бегства, а также мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ.