+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области

14 Февраля 2022 19:16
Поделиться:
Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Рюкзак с боеприпасами найден в центре Алматы
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО

В целях выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, произошедших в начале января, сотрудниками Меркенского РОП проводятся оперативно-розыскные работы. При производстве обыска по месту проживания у 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома были обнаружены закопанные в землю пакеты. При осмотре из пакетов были изъяты автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 для гладкоствольного охотничьего оружия.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Рюкзак с боеприпасами найден в центре Алматы
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Упавшего в колодец мужчину спасли в Костанайской области
Как председатели КСК могут помочь полицейским СКО
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
5 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
6 Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда
Читайте также
Высокотехнологичную операцию на головном мозге провели женщине врачи в Алматы
Успешность майнинга в Казахстане объяснил эксперт
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив