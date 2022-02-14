Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тайник с оружием обнаружили у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, произошедших в начале января, сотрудниками Меркенского РОП проводятся оперативно-розыскные работы. При производстве обыска по месту проживания у 19-летнего жителя села Жанатурмыс на территории дома были обнаружены закопанные в землю пакеты. При осмотре из пакетов были изъяты автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 для гладкоствольного охотничьего оружия.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.