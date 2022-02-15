Тайник с боеприпасами и коктейлем «Молотова» найден в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тайник с боеприпасами и коктейлем «Молотова» найден в Алматы. На находку наткнулся житель микрорайона Дархан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам мужчины, сигнализировавшего на пульт «102», в туннеле в логу он нашел пакет с боеприпасами.

Следственно-оперативная группа вследствие осмотра места происшествия изъяла гранаты, патроны калибра 5,45 мм, патроны калибра 9 мм, патроны калибра 2,3 мм, противогаз, револьвер, а также коктейль «Молотова».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 287 части 2 УК РК. Обстоятельства появления оружия и боеприпасов в указанном месте будет установлена в ходе оперативных мероприятий. Назначены соответствующие экспертные исследования. Благо, что пакет с опасными для жизни предметами не нашли дети», – проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.



