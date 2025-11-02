Тайна смерти Джучи: где похоронен старший сын Чингисхана

Джучи хан жил примерно с 1177/1178 по 1227 годы. Он был старшим сыном великого Чингисхана и основателем Улуса Джучи, который в русскоязычной историографии известен как Золотая Орда.

В области Улытау в 50 км к северо-востоку от Жезказгана, недалеко от села Малшыбай, находится мавзолей Джучи хана, который является памятником архитектуры XIV века.

— Когда мы говорим про мавзолей Джучи, сразу стоит отметить несколько нюансов. Во-первых, вопрос датировки строительства мавзолея Джучи. Был сделан радиокарбонный анализ мавзолея и выяснилось, что, условно говоря, первые части этого мавзолея стали строится примерно в 1240 году, плюс минус, что, в принципе соответствует времени его смерти. Но стоит пояснить, что сам Джучи мусульманином не был, а мавзолей — мусульманский. По правилам Чингисхана чингизидов хоронили всегда скрытно. Но мавзолей Джучи построили его дети-мусульмане, Берке, например, и, вероятнее всего, они построили мавзолей на месте его смерти через несколько десятилетий после его кончины. Радиокарбон показал, что мавзолей действительно стоит с 13 века, — сказал Жаксылык Сабитов.

Фото: Жаксылык Сабитов/Facebook

Есть ученые, которые считают, что в мавзолее Джучи якобы похоронен не сам Джучи хан, а какой-то неизвестный суфий. Жаксылык Сабитов убежден, что это не так. Причина проста — по достоверным сведениям суфии в 13 веке материальных возможностей строить такие мавзолеи не имели.

Большинство ученых сходятся во мнении, что мавзолей Джучи был построен на месте его смерти и не сразу же после смерти Джучи, а спустя несколько десятилетий, скорее всего при его взрослых сыновьях мусульманах.

Насчет причины смерти Джучи самая широко известная версия — это гибель от раненого кулана, что описано в легенде «Аксак кулан». Про другие версии мало что известно.

— Есть версии историков, которые не подкреплены источниками, например, о том, что Джучи якобы убили по приказу Чингисхана или Чагатая, или что Джучи скончался естественной смертью. Но все эти версии не основаны на источниках. А самая широко известная версия — это аксак кулан, — подтвердил Жаксылык Сабитов.

Фото: Amandyq Amirkhamzin/Facebook

Что касается новых исследований по Джучи, скоро выйдет статья с результатами палеогенетических исследований останков из мавзолеев Аяк Камыш, Алаша хан и Джучи хан. Однако, публикация может вызвать недопонимание.

— Дело в том, что для исследования были взяты образцы из захоронений, которые лежали наверху, были взяты 3 останка из мавзолеев Аяк Камыр, Алаша хан и Джучи хан. И выяснилось, что люди, которые там лежали (а в Аяк Камыре и Джучи это люди XIV века), близки по генетике казахскому племени Тама. Тоже самое касается останков из Алаша хана, они датируются XVIII веком и тоже принадлежит к роду Тама. Но суть в том, что статья будет описывать останки людей, которых подзахоранивали в эти мавзолеи. То есть, важно понимать, что речь будет идти не о самом Джучи, а тех, чьи останки клали сверху над останками правителя, — подытожил Жаксылык Сабитов.

Коллаж: Kazinform/ Midjourney

