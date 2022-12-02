Таймер светофора на месте ДТП с автобусами тестируют в Алматы

2 Декабря 2022, 19:15

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты специализированного монтажно-эксплуатационного управления сняли таймер светофора на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы, чтобы протестировать его после жалоб со стороны жителей. Недавно на этом перекрестке произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что в день аварии, согласно данным журнала системы АСУДД, отказов оборудования светофорного объекта Абылай хана – Толе би не зарегистрировано.

«В связи с появлением в прессе информации о неверно работающих табло обратного отсчета времени горения сигналов светофора на указанном объекте, специалистами, обслуживающими светофорные объекты, было проведено выездное обследование, которое не подтвердило отказы. При осмотре светофорного объекта все оборудование работало в штатном режиме.

После появления повторной информации от СМИ о сбоях в работе табло, было принято решение о демонтаже всех табло с перекрестка и проведение их проверки в ремонтной лаборатории на проверочном стенде. Тестирование в течении трех рабочих дней неисправностей не выявило. Работы по тестированию продолжаются, по результатам будет сообщено дополнительно», - отметили в управлении городской мобильности.

Как сообщалось, 8 ноября в Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана произошло жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов, в результате которого в больницы города госпитализированы 9 человек, еще один погиб на месте.

Фото: facebook.com/Гульмира Илеуова