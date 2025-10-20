Тайган из Карагандинской области стал гордостью Казахстана

Тайган живёт в селе Окольное Осакаровского района вместе со своим владельцем Сергеем Долголаптевым — егерем Карагандинского лесоохотничьего хозяйства. Сергей вместе с супругой Викторией давно занимается разведением охотничьих собак, преимущественно тазы. Но год назад он решил привезти из Кыргызстана щенка тайгана — породы, которая там считается национальным достоянием.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Кыргызская борзая, или тайган, — древняя порода, известная своей силой, выносливостью и преданностью. Раньше вывоз этих собак за пределы Кыргызстана был запрещён, а щенков дарили только особо уважаемым гостям.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Свое имя щенок получил в честь столицы Казахстана — Нурсултан, а вскоре началась и его выставочная карьера. Уже в феврале 2025 года на первой выставке в Караганде он произвёл впечатление на экспертов. В августе стал «Юным чемпионом Казахстана», затем завоевал титулы «Чемпиона Федерации» и «Юного чемпиона России» в Кургане. В сентябре — «Чемпиона Кыргызстана», «Победителя СНГ», а позже — «Юного чемпиона Узбекистана» и снова «Победителя СНГ». На выставке в Астане его признали «Лучшим представителем породы».

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

После череды побед к талантливому псу проявили интерес кинологи из Кыргызстана. Они рассматривают возможность включения Нурсултана в программы по сохранению и восстановлению породы, отмечая его выдающиеся породные качества.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

— Наш питомец привлекает внимание зарубежных коллег именно потому, что демонстрирует классические характеристики тайгана. Мы понимаем ответственность и стараемся обеспечить ему достойный уход и воспитание, — рассказал владелец собаки Сергей Долголаптев.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

По информации акимата Осакаровского района, успех тайгана стал поводом для гордости не только его владельцев, но и всей Карагандинской области.

Напомним, Президент поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет.