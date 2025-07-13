Тайфун «Данас» нанес сельскому хозяйству Тайваня ущерб в более $85 млн

Как сообщило сельскохозяйственное ведомство острова, анализ информации с мест показал, что потери урожая оцениваются в 1,76 млрд тайваньских долларов ($60 млн), а ущерб частным фермерским хозяйствам — более чем в 400 млн ($13,6 млн).

Общая площадь пострадавших сельхозплощадей составила 18,2 тыс. га. Наибольший ущерб понесли плантации бананов, помело, апельсинов и бамбука.

«Данас» ударил по юго-западу Тайваня в ночь с 6 на 7 июля, тайфун принес с собой ливни и ветер, скорость которого достигала 40 м/с, с порывами до 50 м/с. В результате два человека погибли, 334 пострадали. Без электричества тогда остались более 388 тыс. домохозяйств.

Ранее сообщалось, что на Тайване в результате удара тайфуна «Данас» погибли два человека и более 500 получили ранения.