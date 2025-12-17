Tax free для туристов расширят на 20 городов Казахстана

Пилотный проект уже прошел в трех городах, теперь его охват намерены увеличить до 20 городов, чтобы привлечь больше туристов.

По словам вице-министра, ведомство в ближайшее время сделает объявление по этому поводу. Реализация планируется в следующем году.

- Мы хотели бы на все областные центры распространить, на 20 городов, – сказал Биржанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят продлить срок реализации проекта Tax free до 31 декабря 2025 года. Проект предусматривает возврат НДС иностранным туристам при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, при сумме покупок от 20 МРП.