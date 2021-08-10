+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тауэрский мост застыл в поднятом положении из-за поломки

10 Августа 2021 11:02
Поделиться:
Тауэрский мост застыл в поднятом положении из-за поломки

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Знаменитый лондонский Тауэрский мост застыл в поднятом положении в связи с технической поломкой в понедельник, тем самым вызвав огромные столпотворение автомобилей по обе стороны реки Темза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению официального представителя полицейского подразделения района Лондонский Сити (City of London), раздвижной Тауэрский мост застрял в открытом положении после 2:45 часов ночи.

Начиная с 1976 года, две секции моста поднимаются и опускаются генераторами, работающими на масле и электричестве, тем самым заменив изначальные паровые генераторы, выпушенные еще в 19 веке.

«Из-за технической поломки в данный момент Тауэрский мост находится в поднятом положении», - сказала представитель владеющей мостом корпорации City of London. В корпорации также добавили, что идет работа по скорейшему решению возникшей проблемы.

В августе прошлого года мост был закрыт более чем на сутки из-за похожей ситуации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Великобритания  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
3 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
4 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
5 Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
6 Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
Читайте также
Великобритания планирует крупнейшую в своей истории кампанию вакцинации против гриппа
Великобритания сокращает помощь другим странам
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Новое постановление главного госсанврача вышло в Акмолинской области
Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив