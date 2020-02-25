Тату-мастера, убившего свою клиентку, осудили на 14 лет в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Тату-мастера, убившего свою клиентку, осудили на 14 лет в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области 24 февраля 2020 года вынесен приговор гражданину Ф.

«Он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктами 1 и 5 части 2 статьи 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и части 1 статьи 99 (убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстан. С учетом тяжести совершенных преступлений ему окончательно назначено 14 лет лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

Напомним, что мастер тату-салона города Каскелен в сентябре 2019 года в ходе конфликта убил свою 25-летнюю клиентку, а также сжег ее машину.

В сокрытии данного преступления ему помогал его знакомый. К слову, за укрывательство преступления гражданин Д. признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.