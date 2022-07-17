17 Июля 2022 17:30

Tartyl Fest: двое алматинцев установили новый рекорд по подтягиванию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17-летний Мейржан Мунашбай и 18-летний Медет Кузембаев подтянулись на турнике 40 раз и установили новый рекорд на республиканском спортивном фестивале Tartyl Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мейржан Мунашбаев выступал в весе до 70 кг среди возрастных категорий до 18 лет. Он занимается спортом с детства. Сначала увлекался скалолазанием, затем перешел на греко-римскую борьбу. Сейчас этот вид спорта совмещает со street workout.

«Про фестиваль узнал в социальных сетях. Решил попробовать свои силы. В итоге выиграл. Мне очень приятно, испытываю очень хорошие чувства. Теперь хочу выиграть финал этого фестиваля, который пройдет в столице. Будущее связываю со спортом. Хочу всем также посоветовать: мечтайте, пробуйте, добавитесь своих целей», - поделился Мейржан.

Еще один участник фестиваля Медет Кузембаев установил рекорд с результатом 40 подтягиваний. Уроженец Алматинской области выступал в весе до 70 кг среди возрастных категории до 30 лет.

«Я уже 12 лет занимаюсь тайским боксом. По рекомендации друзей решил поучаствовать в фестивале. Не успел хорошо подготовиться. Но все же выиграл, очень рад. Я верил в свою победу», - заявил он.

Республиканский спортивный фестиваль «Tartyl fest» по подтягиванию на турнике проходил в Алматы на площади Абая. Участники выступали по девяти категориям в зависимости от веса и возраста.

«До этого был рекорд в городе Конаеве. Участник подтянулся 37 раз. Но основная цель нашего фестиваля - это выявление талантливых ребят в спорте, поддерживать их. Интерес со стороны населения очень большой. Это радует. Мы в течение двух месяцев объедим 20 городов, а значит впереди еще 17 регионов. Самые сильные будут бороться в столице в сентябре. Мы планируем такой фестиваль проводить в дальнейшем ежегодно. Хочу поблагодарить Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан за организацию фестиваля», - сказал один из организаторов фестиваля и один из основателей движения Street Workout в Казахстане Айтым Жакупов.

Фестиваль проходит во всех регионах страны с 10 июля по 6 сентября. Организатор мероприятия - Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Фестиваль стартовал в Конаеве, прошел в Талдыкоргане. Алматы стал третьим по счету городом, где состоялись соревнования. Победители из 20 городов Казахстана (в 9 категориях) примут участие в Гранд-финале в Нур-Султане, который состоится 8 сентября.

Призовой фонд в каждом городе: 1 место - 200 000 тенге; 2 место - 100 000 тенге; 3 место - 50 000 тенге.

Призовой фонд гранд-финала: 1 место - 3 млн тенге; 2 место - 2 млн тенге; 3 место - 1 млн тенге. Чемпионы гранд-финала получат возможность участвовать в чемпионате мира по Street Workout.