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Тарифы на тепло снизили в ряде регионов Казахстана

24 Февраля 2022 12:24
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Тарифы на тепло снизили в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства энергетики РК сообщил о снижении тарифов на тепло в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ».

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На сегодняшний день при производстве тепловой энергии основным видом топлива в 6 регионах (Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях) является уголь, в 8 регионах (г. Шымкент, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской областях) мазут и природный газ, в 3 регионах (г. Нур-Султан, Алматы и Туркестанской области) уголь и газ.

Ранее сообщалось, что в результате проделанной работы, в части снижения уровня снабженческой надбавки АО «КазТранГаз Аймак», Комитету по регулированию естественных монополий МНЭ РК удалось снизить в большинстве регионах уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34% до 38,96%, с вводом в действия с 1 февраля 2022 года.

Согласно законодательству о естественных монополиях, газ, используемый в качестве топлива для производства тепловой энергии субъектами естественных монополий, является стратегическим товаром.Следует отметить, что уровень цен стратегических товаров оказывает значительное влияние на конечный уровень тарифа коммунальных услуг.

Таким образом, учитывая изменение предельных цен АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по розничной реализации товарного газа, снижен уровень тарифа на тепловую энергию:

С февраля месяца 2022 года:

- г. Атырау - на 2,36%;

- г. Тараз - на 0,45%;

- г. Костанай - на 2,90%;

- г. Кызылорда - на 0,87%;

- г. Шымкент - на 0,22%.

С марта месяца 2022 года:

- г. Уральск - на 0,76%;

- г. Туркестан на 0,84%.

При этом, в отдельных регионах страны снижение розничной реализации товарного газа не отразилось на себестоимости тепловой энергии.


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#Энергетика   #Цены и тарифы   #Регионы   #Минэнерго РК  
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