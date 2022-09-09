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Тарифы на электроэнергию выросли в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Сентября 2022, 20:37
Тарифы на электроэнергию выросли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Едил Копенов на брифинге РСК сообщил, что с 1 сентября в Алматы тариф на электроэнергию повысился на 7,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 сентября у нас тариф повысился на 7,2%. Средний тариф был 19,74 тенге, сейчас стал 21,16 тенге. Для населения тариф повысится на 10%, если было 16,86 тенге, то будет 18,55 тенге за 1 КВт. Для юридических лиц повысится на 7,5% - с 20,79 тенге до 22,35 тенге. Для бюджетных организаций было 27,23 тенге, стало 29,28 тенге», - сказал Едил Копенов.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию повысят в Алматы.

Кроме того, предельные тарифы на электроэнергию пересмотрели в Казахстане.


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