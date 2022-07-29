Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
29 Июля 2022 13:41

Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию завершится в Алматы в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора департамента топливно-энергетического комплекса Агентства по защите и развитию конкуренции Куат Асамбеков отметил, что в рамках пилотного проекта для жителей Алматы стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 300 тенге для однокомнатной или двухкомнатной квартиры, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи.

Спикер пояснил, что тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей.

«Сокращение дифференцирования тарифов между потребителями составит примерно 10%. То есть, для категории бытовые потребители будет увеличение на 10%. Но здесь вопрос не в увеличении. Средний тариф не вырастет. Здесь вопрос идет о сокращении разницы. В конечном итоге все должны платить одинаковые тарифы», - сказал Куат Асамбеков.

Он отметил, что в рамках первого этапа разница между тарифами физических и юридических лиц сократится на 30%.

Проект по отмене дифференциации завершится в Алматы в 2023 году. В пилотном режиме проект стартовал в 2021 году в трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В остальных регионах Казахстана начнется с 2023 года.

И.о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов озвучил преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин озвучил предложения о том, как выровнять тариф на электроэнергию.

В июне сообщалось , что электроэнергия подорожает для костанайцев в среднем на 200 тенге.


Новости по теме
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
Очередной незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы
Читайте также
Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
Восемь человек погибли в результате наводнения в штате Кентукки
Средний размер соцвыплат озвучили в фонде социального страхования
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив