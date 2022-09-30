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Тарифы будут пересмотрены в сторону повышения в службе родовспоможения - глава Минздрава

Редактор:  
Алла Серикбаева
30 Сентября 2022, 18:21
Тарифы будут пересмотрены в сторону повышения в службе родовспоможения - глава Минздрава

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область министр здравоохранения Ажар Гиният совместно с акимом Нурлыбеком Налибаевым посетила областной перинатальный центр, рассчитанный на 200 коек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Перинатальный центр представляет организацию III-го уровня, оказывающую медицинскую помощь женщинам с тяжелыми патологиями, преждевременными родами беременным роженицам, родильницам и новорожденным всей области.

Здесь в год в среднем появляется на свет 11 тыс. малышей.

На базе центра функционируют клиническая, биохимическая, бактериологическая, ИФА-лаборатории, УЗИ-кабинеты, рентген-кабинет, кабинеты аудиометрии, психолога, генетика, офтальмолога и другие.

В нем расположен дневной стационар, КДО, медико-генетический центр, который предоставляет услуги по генетике, биохимические скрининги беременных, неонатальные скрининги новорожденных всей области.

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Кроме беременных женщин, нуждающихся в специализированной акушерской и неонатальной помощи, медики выхаживают недоношенных новорожденных малышей с массой тела 500 граммов и выше.

Коллектив перинатального центра насчитывает 612 сотрудников, из них 102 врача.

Министр при встрече с врачами ОПЦ обсудила проблемы родовспоможения, обращая внимание на недостаточную организацию медицинской помощи беременным и послеродовым женщинам, необходимость повышения квалификации врачей.

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А.Гиният подчеркнула роль ранней диагностики беременных с патологиями, важность объективной оценки состоянии пациентов и правильно выбранной акушерской тактики.

Министр осмотрела условия оказания медпомощи в отделениях реанимации новорожденных, родильном отделении и реанимации для рожениц.

«Ваш перинатальный центр должен координировать не только свою работу, поступивших беременных, но и контролировать ситуацию по периметру всех сельских районов. Второе, что касается тарифов, то, в первую очередь, они будут пересмотрены в сторону повышения в службе родовспоможения. Ваше предложение о послеродовй реабилитации и разработки отдельных стандартов в этом направлении тоже заслуживает внимания», - отметила глава ведомства в ходе общения с руководством медицинской организации.

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Фото : gov.kz





Кызылординская область   Минздрав РК   Цены и тарифы   Ажар Гиният  
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