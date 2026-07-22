Тарифные льготы на 367 товаров заработали между Монголией и ЕАЭС

Сегодня, 22 июля, вступило в действие временное торговое соглашение между Монголией и Евразийским экономическим союзом, передает Kazinform со ссылкой на Монцамэ .

Страны-члены ЕАЭС и Монголия договорились предоставить льготы и освободить от таможенных тарифов 367 наименований товаров согласно четырем условиям.

Из 367 наименований товаров, экспортируемых из Монголии, 97,5% составляют продукты сельскохозяйственного и животноводческого происхождения. Будут отменены импортные таможенные тарифы на готовые продукции из кожи, шерсти и кашемира, а тарифы некоторых товаров будут снижены на 50%.

С отменой 15-50% тарифов на экспортные продукции Монголии для отечественных предпринимателей будет создана возможность реализации своей продукции на более широком рынке. По предварительным расчетам в течение трех лет будет создана возможность увеличения экспорта страны в два раза и получения прибылей в 150 миллионов долларов США.

Если по истечении трех лет после заключения соглашения не будет представлено предложение об аннулировании, то Временное торговое соглашение между Монголией и Евразийским экономическим союзом останется в силе.

Ранее Казахстан обозначил приоритеты промышленного сотрудничества в ЕАЭС.