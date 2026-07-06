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    Казахстан обозначил приоритеты промышленного сотрудничества в ЕАЭС

    Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС открыл работу восьмого заседания Совета по промышленной политике, проведенного на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ в г. Екатеринбург (Российская Федерация), передает Kazinform.

    Назван ключевой фактор конкурентоспособности стран ЕАЭС
    Фото: Kazinform

    В заседании приняли участие министр экономики Республики Армения Геворг Папоян, министры промышленности Республики Беларусь — Андрей Кузнецов, Российской Федерации — Антон Алиханов. От ЕЭК участвовал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян.

    Министр промышленности и строительства Казахстана в своем выступлении подчеркнул важность реализации совместных инновационных проектов в соответствии с долгосрочными приоритетами промышленного развития государств ЕАЭС. Обсуждены механизмы финансового содействия промышленной кооперации, расширения сотрудничества в области роботизации, развития общих информационных ресурсов и др.

    По итогам заседания подписан протокол восьмого заседания Совета по промышленной политике ЕАЭС.

    Ранее Олжас Бектенов обозначил инвестиционный и промышленный потенциал Казахстана на «ИННОПРОМ-2026».

    Ерсайын Нагаспаев Промышленность Министерство промышленности и строительства ЕАЭС
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор