    19:35, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Тарифы, трубы и технологии: как Караганда меняет коммунальную систему

    В Карагандинской области коммунальные сети ждет масштабное обновление. Старые трубы и кабели заменят на современные, а вместе с этим изменятся и тарифы на услуги, чтобы системы действительно работали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почти 100% изношенность коллекторов: как решают проблему карагандинские коммунальщики
    Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

    В Карагандинской области в ближайшие годы в обновление тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей планируется вложить свыше 100 млрд тенге. Эти меры направлены на снижение износа инфраструктуры, повышение надежности систем и предотвращение аварийных ситуаций.

    По данным регионального управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в области износ теплосетей сегодня составляет 66%, электрических — 65%, водопроводных — 68%, а канализационных — 80%.

    Такая изношенность создаёт риски для стабильного водо- и теплоснабжения, а также угрозу санитарной безопасности населённых пунктов.

    — Цель проекта — снизить уровень аварийности минимум на 20%, довести износ коммунальных активов в среднем по республике до 40%, — отметили в ведомстве.

    В рамках реализации нацпроекта в регионе планируется отремонтировать 1199 километров коммунальных сетей. Для финансирования предусмотрены облигационные займы на сумму 22,5 млрд тенге, которые выкупила АО «Казахстанская жилищная компания».

    Кроме того, Карагандинская область вошла в число 10 пилотных регионов, где внедряются новые подходы к управлению коммунальной инфраструктурой.

    Отдельное внимание уделяется поддержке отечественных производителей: закуп товаров и материалов осуществляется через электронную платформу, что способствует созданию дополнительных рабочих мест и снижает зависимость от импорта.

    Одним из приоритетов национального проекта является цифровизация отрасли. Создан веб-сайт проекта и контакт-центр для консультаций, подготовлены инструкции и памятки для всех участников. Ведётся работа над созданием единого электронного портала закупок и его интеграцией с базой данных тарифного регулятора.

    Изменения в коммунальной сфере коснутся и тарифов. С 2025 года в Казахстане вступает в силу обновлённая тарифная политика по принципу «тариф в обмен на инвестиции», которая позволит направлять часть поступлений на модернизацию сетей и повышение заработной платы работников предприятий.

    В среднем для населения изменение тарифов составит около 10%.

    • По услугам водоснабжения — рост на 15%,
    • по водоотведению (канализации) — на 12%,
    • по теплоснабжению — примерно на 10%,
    • при этом тарифы на электроэнергию останутся без изменений.
    По коммунальным сетям мы стоим на краю пропасти — общественники Караганды
    Фото: акимат города Караганды

    Как пояснили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области, увеличение тарифов позволит обновить оборудование, сократить издержки и обеспечить бесперебойное функционирование систем.

    — Основная задача — не просто изменить цену, а создать устойчивую экономическую модель, при которой коммунальные предприятия смогут своевременно ремонтировать сети и предоставлять качественные услуги, — подчеркнули в департаменте.

    Напомним, ранее были названы регионы с наибольшим износом коммунальных сетей в Казахстане. 

    Теги:
    Инфраструктура Комуслуги Регионы Цены и тарифы Отопление Караганда
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
