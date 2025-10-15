Тарифы, трубы и технологии: как Караганда меняет коммунальную систему

В Карагандинской области в ближайшие годы в обновление тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей планируется вложить свыше 100 млрд тенге. Эти меры направлены на снижение износа инфраструктуры, повышение надежности систем и предотвращение аварийных ситуаций.

По данным регионального управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в области износ теплосетей сегодня составляет 66%, электрических — 65%, водопроводных — 68%, а канализационных — 80%.

Такая изношенность создаёт риски для стабильного водо- и теплоснабжения, а также угрозу санитарной безопасности населённых пунктов.

— Цель проекта — снизить уровень аварийности минимум на 20%, довести износ коммунальных активов в среднем по республике до 40%, — отметили в ведомстве.

В рамках реализации нацпроекта в регионе планируется отремонтировать 1199 километров коммунальных сетей. Для финансирования предусмотрены облигационные займы на сумму 22,5 млрд тенге, которые выкупила АО «Казахстанская жилищная компания».

Кроме того, Карагандинская область вошла в число 10 пилотных регионов, где внедряются новые подходы к управлению коммунальной инфраструктурой.

Отдельное внимание уделяется поддержке отечественных производителей: закуп товаров и материалов осуществляется через электронную платформу, что способствует созданию дополнительных рабочих мест и снижает зависимость от импорта.

Одним из приоритетов национального проекта является цифровизация отрасли. Создан веб-сайт проекта и контакт-центр для консультаций, подготовлены инструкции и памятки для всех участников. Ведётся работа над созданием единого электронного портала закупок и его интеграцией с базой данных тарифного регулятора.

Изменения в коммунальной сфере коснутся и тарифов. С 2025 года в Казахстане вступает в силу обновлённая тарифная политика по принципу «тариф в обмен на инвестиции», которая позволит направлять часть поступлений на модернизацию сетей и повышение заработной платы работников предприятий.

В среднем для населения изменение тарифов составит около 10%.

По услугам водоснабжения — рост на 15%,

по водоотведению (канализации) — на 12%,

по теплоснабжению — примерно на 10%,

при этом тарифы на электроэнергию останутся без изменений.

Фото: акимат города Караганды

Как пояснили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области, увеличение тарифов позволит обновить оборудование, сократить издержки и обеспечить бесперебойное функционирование систем.

— Основная задача — не просто изменить цену, а создать устойчивую экономическую модель, при которой коммунальные предприятия смогут своевременно ремонтировать сети и предоставлять качественные услуги, — подчеркнули в департаменте.

Напомним, ранее были названы регионы с наибольшим износом коммунальных сетей в Казахстане.