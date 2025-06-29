Тарифы на воду изменятся с 1 июля в Кокшетау

Согласно изменениям, дифференцированные тарифы составят с учетом НДС для физических лиц, потребляющих до 3 м³ в месяц на одного человека, — 123,65 тенге/м3 (раннее было 116,32 тенге/м3). Отвод сточных вод — 120,74 тенге/м3.

Физические лица, потребляющие от 3 до 5 м³ в месяц на одного человека, будут платить 148,38 тенге/м3 (было 139,59 тенге/м3). Отвод сточных вод — 120,74 тенге/м3.

Физические лица, потребляющие от 5 до 10 м³ в месяц на одного человека; а также организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения); организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения с 1 июля вынуждены будут оплачивать по 185,48 тенге/м3 (раннее тариф составлял 174,48 тенге/м3). Отвод сточных вод — 120,74 тенге/м3.

Оплата физических лиц, потребляющих свыше 10 м³ в месяц на одного человека, составит 247,30 тенге/м3 (было 232,65 тенге/м3). Отвод сточных вод — 120,74 тенге/м3.

Для юридических лиц, не входящих в перечень, стоимость вырастет до 297, 21 тенге/м3, отвод сточных вод — 149,99 тенге/м3. Бюджетные организации будут платить по тарифу — 320,41 тенге/м3. Отвод сточных вод им обойдется в 226,87 тенге/м3.

Таким образом, среднеотпускной тариф в Кокшетау составит 170,33 тенге/м3.

Напомним, ранее мы писали о новом тарифе на воду, и как не переплачивать и что влияет на сумму в квитанции.