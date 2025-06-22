Новый тариф на воду: как не переплачивать и что влияет на сумму в квитанции

Как работает дифференциация

Для физических лиц (населения) введены «социальные нормы потребления», в зависимости от которых применяются разные тарифы:

— первая группа до 3 куб.м — на уровне тарифа для населения;

— вторая группа — с потреблением от 3 до 5 куб.м: +20% к тарифу для населения;

— третья группа — от 5 до 10 куб.м: +50%;

— четвертая группа — свыше 10 куб.м в месяц или при отсутствии счетчиков: +100%.

К примеру, если один человек за месяц использует 11 кубометров воды, то оплата делится по уровням:

— 3 куб.м платит по обычному тарифу,

— следующие 2 куб.м — по тарифу с надбавкой 20%,

— еще 5 куб.м — по тарифу с надбавкой 50%,

— оставшийся 1 куб.м — по тарифу с надбавкой 100%.

Таким образом, чем больше воды потребляется сверх нормы, тем выше становится цена за следующие кубометры. Поэтому выгоднее укладываться в первые группы.

Что делать, если нет счетчика или не передаются показания?

Установка индивидуальных приборов учета — ключ к корректным начислениям.

— В связи с тем, что объем потребления теперь рассчитывается на каждого человека, проживающего в квартире, для уменьшения платежей важно установить приборы учета водоснабжения, прописать в квартире всех проживающих лиц, данные о проживающих лицах передать в водоснабжающую организацию, а также в случае необходимости провести поверку приборов учета, — пояснили специалисты.

Водоснабжающая организация обязана проверять корректность передачи показаний не реже одного раза в три месяца. Если же приборов учета нет, то начисления производятся по повышенному тарифу, то есть +100% к базовому тарифу.

Кто контролирует начисления и куда обращаться при спорах?

В случае несоответствий в квитанциях, например, завышенных объемов или некорректных расчетов, потребителям рекомендуют:

— сравнить квитанции с фактическими показаниями счетчика;

— обратиться в водоснабжающую организацию за разъяснением.

При отсутствии ответа — направить жалобу с подтверждающими документами в департамент Комитета по регулированию естественных монополий в вашем регионе или в местный акимат.

— Если тарифный регулятор выявит нарушения, водоканал может быть оштрафован, а потребителю вернут излишне уплаченные средства, — отметили в Комитете.

Есть ли льготы?

Помощь на оплату коммунальных услуг могут получить малообеспеченные семьи, если они постоянно проживают и зарегистрированы в единственном жилье, находящемся в их собственности, либо арендуют его через государственный жилищный фонд или местный акимат.

Чтобы оформить такую помощь, необходимо подать заявление через портал eGov или в ЦОН.

По какому тарифу оплачивает воду бизнес при высоком потреблении — читайте в нашем материале. https://www.inform.kz/ru/pokakomu-tarifu-oplachivaet-vodu-biznes-pri-visokom-potreblenii-fce544

Ранее мы сообщали, что в Казахстане внедрят дифференцированные тарифы на поливную воду.