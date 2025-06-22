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    08:00, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый тариф на воду: как не переплачивать и что влияет на сумму в квитанции

    В Казахстане с начала года действует дифференцированный тариф на водоснабжение. По каким критериям рассчитывается плата за воду, от чего зависит размер тарифа, и кто теперь платит больше, а кто меньше? Агентство Kazinform направило официальный запрос, чтобы разобраться в этих вопросах, и получило разъяснения от Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК.

    тариф
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как работает дифференциация

    Для физических лиц (населения) введены «социальные нормы потребления», в зависимости от которых применяются разные тарифы:

    — первая группа до 3 куб.м — на уровне тарифа для населения;

    — вторая группа — с потреблением от 3 до 5 куб.м: +20% к тарифу для населения;

    — третья группа — от 5 до 10 куб.м: +50%;

    — четвертая группа — свыше 10 куб.м в месяц или при отсутствии счетчиков: +100%.

    К примеру, если один человек за месяц использует 11 кубометров воды, то оплата делится по уровням:

    — 3 куб.м платит по обычному тарифу,

    — следующие 2 куб.м — по тарифу с надбавкой 20%,

    — еще 5 куб.м — по тарифу с надбавкой 50%,

    — оставшийся 1 куб.м — по тарифу с надбавкой 100%.

    Таким образом, чем больше воды потребляется сверх нормы, тем выше становится цена за следующие кубометры. Поэтому выгоднее укладываться в первые группы.

    Что делать, если нет счетчика или не передаются показания?

    Установка индивидуальных приборов учета — ключ к корректным начислениям.

    — В связи с тем, что объем потребления теперь рассчитывается на каждого человека, проживающего в квартире, для уменьшения платежей важно установить приборы учета водоснабжения, прописать в квартире всех проживающих лиц, данные о проживающих лицах передать в водоснабжающую организацию, а также в случае необходимости провести поверку приборов учета, — пояснили специалисты.

    Водоснабжающая организация обязана проверять корректность передачи показаний не реже одного раза в три месяца. Если же приборов учета нет, то начисления производятся по повышенному тарифу, то есть +100% к базовому тарифу.

    Кто контролирует начисления и куда обращаться при спорах?

    В случае несоответствий в квитанциях, например, завышенных объемов или некорректных расчетов, потребителям рекомендуют:

    — сравнить квитанции с фактическими показаниями счетчика;

    — обратиться в водоснабжающую организацию за разъяснением.

    При отсутствии ответа — направить жалобу с подтверждающими документами в департамент Комитета по регулированию естественных монополий в вашем регионе или в местный акимат.

    — Если тарифный регулятор выявит нарушения, водоканал может быть оштрафован, а потребителю вернут излишне уплаченные средства, — отметили в Комитете.

    Есть ли льготы?

    Помощь на оплату коммунальных услуг могут получить малообеспеченные семьи, если они постоянно проживают и зарегистрированы в единственном жилье, находящемся в их собственности, либо арендуют его через государственный жилищный фонд или местный акимат.

    Чтобы оформить такую помощь, необходимо подать заявление через портал eGov или в ЦОН.

    По какому тарифу оплачивает воду бизнес при высоком потреблении — читайте в нашем материале. https://www.inform.kz/ru/pokakomu-tarifu-oplachivaet-vodu-biznes-pri-visokom-potreblenii-fce544

    Ранее мы сообщали, что в Казахстане внедрят дифференцированные тарифы на поливную воду.

    Теги:
    Цены и тарифы Вода Общество ЖКХ Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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