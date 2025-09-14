Тарифы для населения и производителей соцпродуктов до конца года расти не будут - МНЭ РК

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев сообщил, что все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступают.

Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания, для которых действует льготная тарифная политика, не ожидается. Это позволит снизить влияние подорожания платных услуг на инфляцию, отмечается в сообщении Правительства.

Фото: primeminister.kz

Параллельно ускоренными темпами в регионах идет заключение контрактов на новый урожай для пополнения стабфондов. По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, контракты на поставку картофеля, лука, моркови и капусты уже обеспечивают 50% от потребности населения на сезон 2025–2026 годов.



Полностью закрыты потребности по луку в Атырауской, Алматинской областях и Астане. Активная работа продолжается в Карагандинской, Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вместе с тем, в Актюбинской области отмечается низкий уровень контрактации по всем видам овощей.

Для усиления контроля Серик Жумангарин поручил создать специальную рабочую группу, которая будет выезжать в регионы и проверять объемы и наличие запасов в стабфондах.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 8 сентября высказался о росте инфляции в стране и поручил Правительству и Национальному банку совместно работать над этим вопросом.

После чего Премьер-министр Казахстана поручил принять меры по снижению инфляции до конца года.

В свою очередь, в тот же день на заседании Кабмина министр нацэкономики Серик Жумангарин сообщил, как планируется снизить инфляцию в Казахстане.