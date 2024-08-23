В Алматы продолжается реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает агентство Kazinform.

Изменения происходят в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» и связаны с высоким уровнем износа сетей и основного оборудования и необходимостью модернизации инженерной инфраструктуры.

По данным руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеевой, по результатам проведенного анализа, на 2024 год приняты решения по следующим субъектам:

АО «Алатау Жарык Компаниясы» тариф на услуги передачи электрической энергии увеличение составило на 2,53 тенге, то есть от 8,87 до 11,4 тенге/кВтч без НДС;

ГКП на ПХВ «Алматы Су» тариф на услуги водоснабжения увеличение среднеотпускного от 99,41 до 107,05 тенге

для населения рост тарифа составил на 11,78 тенге, то есть от 54,22 тенге/м3 до 66,00 тенге/м3 без НДС;

для прочих потребителей составляет 339,28 тенге/м3 без НДС, с ростом от действующего 282,06 тенге;

для бюджетных организаций 201,82 тенге/м3 без НДС, с ростом от действующего 182,19 тенге.

Фото: акимат Алматы

По водоотведению среднеотпускной тариф увеличился на 5 тенге, то есть от 53,27 тенге/м3 до 58,13 тенге/м3 без НДС:

для населения тариф увеличился на 12 тенге, то есть от 29,23 тенге/м3 до 40,95 тенге/м3 без НДС;

для прочих потребителей составляет 134,4 тенге/м3 без НДС, с ростом от действующего 120,46 тенге;

для бюджетных организаций 79,79 тенге/м3 без НДС, на уровне действующего.

В целях стимулирования физических лиц к ресурсосбережению, тариф первой группы на регулируемые услуги водоснабжения дифференцируется по следующим подгруппам потребителей:

1 подгруппа – население, потребляющее регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека - 66 тенге;

2 подгруппа – население, потребляющее регулируемые услуги от 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека - 79,21;

3 подгруппа – население, потребляющее регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека – 99,01;

4 подгруппа – население, потребляющее регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека, и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды – 132,01.

Среднеотпускной тариф на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией ТОО «Алматинские тепловые сети» увеличился от 9 725,53 тенге/Гкал до 10 484,38 тенге/Гкал без НДС, увеличение составило 759 тенге – это 8%;

средний тариф для населения от 7 194,77 тенге/Гкал без НДС до 7 654 тенге/Гкал без НДС;

тенге/Гкал без НДС; для населения с ПУ тариф увеличился на 1 183 тенге, то есть от 6 329,79тенге/Гкал до 7 512,36 тенге/Гкал без НДС;

тенге/Гкал без НДС; для населения без ПУ тариф увеличился на 335 тенге, то есть от 8 849,57 тенге/Гкал до 9 184,32 тенге/Гкал без НДС.

Вместе с тем, в рамках установления социальных лимитов потребления тепловой энергии с учетом размера общей площади, потребители подразделяются на подгруппы. Таким образом, дифференциация тарифов осуществляется по величине площади жилья на 1 абонента.

1 группа – до 100 кв.м – 7 653,60 тенге;

2 группа – от 100 до 200 кв.м - 8 418,96 тенге;

3 группа – свыше 200 кв.м – 10 484,38 тенге.

Как сообщил заместитель руководителя управления энергетики и водоснабжения города Нурбакыт Серикбай, в 2025 году в Алматы планируется обновить 104 км сетей водоснабжения, 73 км сетей водоотведения, 39 км теплоснабжения и 120 км электроснабжения. Это позволит ежегодно снижать уровень изношенности водоснабжения и теплоснабжения на 3%, а остальных инженерных сетей - на 1,2%.

Фото: акимат Алматы

Изношенность инженерных сетей в Алматы на 2024 год составляет в среднем 54%. Повышение тарифов позволит постепенно обновлять сети и оборудование, что снизит аварийность и улучшит качество предоставляемых услуг.

Акимат продолжит компенсировать повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения.

- В связи с предстоящим повышением цен на коммунальные услуги, по поручению акима города Алматы, выплаты компенсаций будут продолжены для девяти категорий граждан, - отметил руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Бауыржан Жаубасов.

Фото: акимат Алматы

Соответствующий проект решения маслихата Алматы находится на согласовании и будет внесен на утверждение в сентябре. Эти правила будут действовать до 1 апреля 2025 года.