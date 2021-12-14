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Тариф на вывоз мусора повысят в Петропавловске

14 Декабря 2021 13:37
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Тариф на вывоз мусора повысят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 1 января 2022-го года изменится тариф на вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых неправительственных актов.

В пояснительной записке указано, что в аппарат акима города поступило обращение от мусороперевозящих организаций о рассмотрении вопроса повышения тарифа на сбор и транспортировку твердо-бытовых отходов, который не менялся с 2018-го года.

«Отделом ЖКХ был проведен анализ на предмет рентабельности оказываемых услуг мусороперевозящими предприятиями. Выяснилось, что действующие тарифы не обеспечивают финансовые потребности предприятий, необходимые для возмещения экономически обоснованных расходов, связанных со сбором и транспортировкой твердо-бытовых отходов. Это негативно влияет на качество оказываемых услуг и экологическую обстановку города», - прокомментировал и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Самат Акжигитов.

На рассмотрение выносят следующие тарифы: для населения в благоустроенном секторе – 350 тенге с человека, неблагоустроенном – 380 тенге с человека, для юридических лиц - 2900 тенге за кубический метр.

Сейчас тариф на вывоз мусора для благоустроенного сектора сейчас составляет 220 тенге с человека, для неблагоустроенного - 234 тенге, для юридических лиц – 2 530 тенге за кубический метр.

В Петропавловске услуги по сбору и транспортировке отходов оказывают четыре организации: ТОО «Коммунхоз Петропавловск», ТОО «Мюль Сервис», ТОО «Коммун Север» и ТОО «Чистый Петропавловск». Ежедневно на полигон с города вывозятся более 150 тонн твердых бытовых отходов.

Буквально недавно качество уборки мусора обсуждали на заседании городского акимата.


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#Северо-Казахстанская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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