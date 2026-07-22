Тариф на воду в Павлодаре изменится с августа: названа новая сумма

Ранее потребители областного центра оплачивали услуги по временно сниженному тарифу. С августа тариф вернется на уровень, применявшийся в 2025 году, передает корреспондент Kazinform.

Местное предприятие водоснабжения сообщило, что в соответствии с приказом уполномоченного органа от 1 июля 2026 года № 54-ОД, с 1 августа 2026 года вводятся тарифы на регулируемые услуги по подаче питьевой и технической воды через распределительные сети, а также по отводу и очистке сточных вод на 2026–2030 годы.

— С 1 августа 2026 года тариф на услуги водоснабжения и водоотведения для физических лиц составит 97,01 тенге. То есть он вернется на уровень, применявшийся в 2025 году. Напомним, с декабря 2025 года по 31 июля 2026 года для населения действовал временно сниженный тариф в размере 86,89 тенге, — заявили в местном предприятии водоснабжения.

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