Где в Астане отключат горячую воду с 20 по 24 июля

В столице с 20 по 24 июля временно ограничат подачу горячего водоснабжения в ряде жилых домов и объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В АО «Астана-Теплотранзит» пояснили, что отключение горячего водоснабжения связано с проведением плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы проходят в рамках подготовки системы теплоснабжения столицы к предстоящему отопительному сезону и являются обязательным этапом проверки ее надежности перед зимним периодом.

Основная цель испытаний — проверить прочность и герметичность трубопроводов, выявить потенциально проблемные участки и устранить возможные дефекты до начала отопительного сезона.

В компании отметили, что восстановление подачи горячей воды требует прохождения нескольких технологических этапов. Сначала специалисты определяют участки тепловых сетей, которые будут участвовать в испытаниях, после чего проводится их расхолаживание — снижение температуры сетевой воды до 45 градусов в соответствии с требованиями безопасности.

Затем выполняется непосредственно гидравлическая проверка трубопроводов. Продолжительность работ зависит от протяженности испытываемых участков и объема необходимых мероприятий.

После завершения испытаний специалисты приступают к восстановлению подачи горячей воды: система постепенно заполняется, а температура теплоносителя поэтапно повышается до рабочих параметров.

— Выполнение всех технологических процессов требует определенного времени, поэтому восстановление горячего водоснабжения происходит не сразу после окончания испытаний, — отметили в компании.

Жителей столицы призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. В «Астана-Теплотранзит» подчеркнули, что проведение гидравлических испытаний позволяет повысить надежность работы тепловых сетей и снизить вероятность аварий в отопительный период.

С перечнем жилых домов и объектов, где временно отключено горячее водоснабжение, можно ознакомиться на официальных ресурсах АО «Астана-Теплотранзит».

Ранее сообщалось, что в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы из резерва Правительства выделены средства на развитие инженерных и энергетических сетей города Астаны.