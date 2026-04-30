Тариф на теплоснабжение изменится с сентября в Кокшетау

Это станет вторым за год изменением тарифа на теплоснабжение для населения в областном центре, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу», в 2025 году были утверждены компенсирующие тарифы на теплоснабжение в городе. Согласно ним средняя цена на газ была снижена с 6 360 тенге до 5379 тенге за гигакалорий (Гкал).

Для населения были снижены тарифы на 15%, тарифы для юридических лиц снижены на 18%, бюджетным организациям снижение тарифов составило 20%.

С учетом объявленного моратория на повышение тарифов с 16 октября 2025 года до 31 марта 2026 года на предприятии действовал компенсирующий тариф 2025 года — 5 379,50 тенге/Гкал. После окончания действия срока моратория на повышение тарифов с 1 апреля 2026 года на предприятии действует среднеотпускной тариф 9 638,10 тенге/Гкал с НДС. Для населения он вырос на 15%, для юридических лиц — на 75%, для бюджетных организаций — 320%.

В разрезе по группам потребителей с НДС

Население:

С прибором учета тепловой энергии — 3 014,24 тенге//Гкал (+15%).

Без приборов учета тепловой энергии — 6 116,10 тенге//Гкал (+15%).

Юридические лица

С прибором учета тепловой энергии — 9 445,97 тенге//Гкал (+75%).

Без приборов учета тепловой энергии — 11 807,61 тенге//Гкал (+75%).

Бюджетные организации

С прибором учета тепловой энергии — 55 765,13 тенге//Гкал (+322%).

Без приборов учета тепловой энергии — 74 131,13 тенге//Гкал (+267%).

— Повышение тарифов обусловлено ростом затрат по производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией в связи с ростом цен на стратегические товары, работы и услуги. Во избежание социальной напряженности среди населения города Кокшетау, основное повышение тарифов было произведено для бюджетных организаций и для юридических лиц — так называемое «перекрестное субсидирование», — поделились в «Кокшетау жылу».

Предприятие работает в зимний период, а в летний период занимается ремонтными работами к предстоящему отопительному сезону. Поэтому, как отметили тепловики, повышение тарифов на один месяц рассчитано для повышения доходов, которые необходимы для реализации мероприятий по проведению ремонтной компании к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов.

С 1 сентября по 31 декабря 2026 года будет произведено очередное повышение тарифов для населения на 15%, снижение тарифов для юридических лица на 16%, тарифы для бюджетных организаций останутся неизменными. В разрезе по группам потребителей тарифы составят, с НДС:

Население:

С прибором учета тепловой энергии — 3 466,38 тенге//Гкал (+15%).

Без приборов учета тепловой энергии — 7 033,52 тенге//Гкал (+15%).

Юридические лица:

С прибором учета тепловой энергии — 7 946,39 тенге//Гкал (-16%).

Без приборов учета тепловой энергии — 9 973,85 тенге//Гкал (-16%).

Бюджетные организации:

С прибором учета тепловой энергии — 55 765,13 тенге//Гкал (0%).

Без приборов учета тепловой энергии — 74 131,13 тенге//Гкал (0%).

