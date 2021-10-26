Тариф на тепло может подорожать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 2022 года тарифы на тепло могут повыситься. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Коммерческий директор ТОО «Алматинские тепловые сети» Эльмира Байчигасова в ходе слушаний сообщила, что компания направила заявку в департамент Комитета по регулированию естественных монополий для утверждения предельных уровней тарифов на тепловую энергию.

Она добавила, что формирование предельного уровня тарифов на распределение и снабжение тепловой энергией на долгосрочный период было произведено в соответствии с правилами.

«Тариф на тепловую энергию в Алматы является одним из самых высоких по республике. Это связано в первую очередь, с особой стоимостью тарифов на производство тепловой энергии», - отметила она.

По ее данным, окончательный тариф на 2022 год может составить 8875,14 тенге за 1 Гкал без НДС.

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий сообщили, что эти слушания проводятся за 30 календарных дней до утверждения тарифов согласно правилам формирование тарифов.

«Через 30 календарных дней уполномоченный орган (департамент) примет свое решение. Далее на публичных слушаниях проводится обсуждение проекта тарифа. Слушание проводится для того, чтобы узнать мнение потребителей, экспертов, представителей общественности и так далее. На основании выраженных мнений, департамент примет свое решение», - пояснили в департаменте.

Сообщается, что срок действия предыдущего предельного тарифа, который был утвержден в 2017 году, заканчивается в этом году - 2021.

«Заявка по тарифам на 2022-2026 годы представляется сейчас на обсуждение», - добавили в ведомстве.

В компании заявили, что до принятия решения, тарифы на теплоэнергию не повысятся.