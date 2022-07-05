5 Июля 2022 14:59

Тариф на мусор почти в два раза повысят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На сайте открытых нормативно-правовых актов появился проект постановления маслихата Петропавловска «Об утверждении нормы образования и накопления коммунальных отходов, тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов», в котором говорится о повышении тарифа на вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, предлагается увеличить стоимость услуг для благоустроенного сектора до 408,8 тенге в месяц на одного человека, для неблагоустроенного сектора – 464,8 тенге в месяц на человека, для юридических лиц – 3 398,26 тенге за 1 кубометр твердых бытовых отходов, захоронение ТБО – 1 599 тенге за 1 тонну.

Вопрос повышения тарифа на мусор обсуждают с прошлого года. Предполагалось, что поднимется он с 1-го января. Выносили на обсуждение соответствующий проект постановления. В городском акимате тогда необходимость повышения стоимости объясняли тем, что занимающиеся вывозом мусора предприятия несут убытки.

Сейчас тариф на вывоз мусора для благоустроенного сектора составляет 220 тенге с человека, для неблагоустроенного – 234 тенге, для юридических лиц – 2 530 тенге за кубический метр.

Проект постановления будет находиться на обсуждении до 19-го июля.