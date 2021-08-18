Тариф на газ подешевел в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если в целом по стране тариф на газ вырос на 6%, то в Туркестанской области он подешевел на 1%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Ерболат Ибрайханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Окончательный тариф на газ регулируют два государственных органа, один из которых – Министерство энергетики. Утверждаемый этим ведомством тариф формирует 70-80% от базового тарифа. Стоимость и тариф на перевозку рассматриваем мы. Это примерно 20-30% от конечного тарифа. С 1 июля тариф повысился. Так как в целом по Казахстану повышение - на 6%, то в Шымкенте и Туркестанской области тариф не вырос. Наоборот, снизился на 1%». – сказал Ерболат Ибрайханов на брифинге в СЦК.

По его словам, в 2018 году тариф в данном регионе составлял 34,5 тенге, с 1 июля 2021 года тариф утвержден в размере 31,6 тенге. Он также высказал мнение о влиянии на тариф поставок газа из Узбекистана.

«Если говорить о газе из Узбекистана, то, по нашим данным, количество газа, поступающего оттуда, будет незначительным. Большая часть приходится на западные регионы», - сказал глава Комитета.

