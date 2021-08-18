+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тариф на газ подешевел в Туркестанской области

18 Августа 2021 14:30
Поделиться:
Тариф на газ подешевел в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если в целом по стране тариф на газ вырос на 6%, то в Туркестанской области он подешевел на 1%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Ерболат Ибрайханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как рассчитывают тарифы на тепло, рассказали в антимонопольном ведомстве
Названы самые коррумпированные сферы деятельности в Туркестанской области Коммунальные тарифы для населения резко не вырастут – Комитет естественных монополий Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане

«Окончательный тариф на газ регулируют два государственных органа, один из которых – Министерство энергетики. Утверждаемый этим ведомством тариф формирует 70-80% от базового тарифа. Стоимость и тариф на перевозку рассматриваем мы. Это примерно 20-30% от конечного тарифа. С 1 июля тариф повысился. Так как в целом по Казахстану повышение - на 6%, то в Шымкенте и Туркестанской области тариф не вырос. Наоборот, снизился на 1%». – сказал Ерболат Ибрайханов на брифинге в СЦК.

По его словам, в 2018 году тариф в данном регионе составлял 34,5 тенге, с 1 июля 2021 года тариф утвержден в размере 31,6 тенге. Он также высказал мнение о влиянии на тариф поставок газа из Узбекистана.

«Если говорить о газе из Узбекистана, то, по нашим данным, количество газа, поступающего оттуда, будет незначительным. Большая часть приходится на западные регионы», - сказал глава Комитета.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Как рассчитывают тарифы на тепло, рассказали в антимонопольном ведомстве
Названы самые коррумпированные сферы деятельности в Туркестанской области
Коммунальные тарифы для населения резко не вырастут – Комитет естественных монополий
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Популярное
1 Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
2 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
3 При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
4 Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности
5 Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
6 Двое рабочих отравились ядовитыми парами в техколодце в Костанае
Читайте также
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Не допускать необоснованного роста тарифов на комуслуги обещают в МНЭ РК
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Какие меры приняты армией Казахстана по усилению бдительности
Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
Двое рабочих отравились ядовитыми парами в техколодце в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив