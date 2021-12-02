Тариф на электроэнергию могут повысить в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области планируется проведение публичных слушаний по повышению цен на электрическую энергию. Об этом сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимость повышения цены на электрическую энергию вызвана ростом затрат на покупку электроэнергии АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение электрической энергии по сетям. В связи с чем, ТОО «Костанайский Энерго Центр» обратилось в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с уведомлением о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года», - говорится в сообщении.

В связи с этим, Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области планирует 14 декабря 2021 года в 15:00 провести публичное слушание по рассмотрению проекта предельных цен субъекта общественно значимого рынка ТОО «Костанайский Энерго Центр» на услуги розничной реализации электрической энергии (электроснабжение).

На публичное слушание будут приглашены депутаты маслихата, представители органов местного самоуправления, государственных органов, общественных объединений, независимые эксперты, средства массовой информации, потребители и иные заинтересованные лица.