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    Тариф на электроэнергию для бизнеса изменится с июля в Павлодаре

    С 1 июля текущего года в Павлодаре планируется повышение тарифа на электрическую энергию на 6,7%. Теперь потребители будут платить 34,76 тенге за 1 кВт/ч вместо прежних 32,58 тенге, передает корреспондент Kazinform.

    Тарифы на коммунальные услуги
    Фото: Kazinform

    Как сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Нурлан Нурмуратов, изменение тарифа не коснется физических лиц. Основная нагрузка ляжет на бюджетные учреждения и бизнес-структуры.

    — Для физических лиц, то есть бытовых потребителей, цена не изменилась. Изменение тарифа составило 3,08 процентов для бюджетных организаций и 13,55 процента для остальных потребителей. Тариф на тепловую энергию также остается на прежнем уровне для населения и бизнеса. При этом для бюджетных учреждений тариф на тепловую энергию увеличится на 10,7 процента, — отметил Нурлан Нурмуратов.

    В последний раз тариф на электроэнергию для физических лиц в Павлодаре повышался в августе 2025 года.

    Ранее сообщалось, что порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло изменили в Казахстане.

    Электроэнергия Регионы Казахстана Павлодар Цены и тарифы ЖКХ
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор