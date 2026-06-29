Тариф на электроэнергию для бизнеса изменится с июля в Павлодаре

С 1 июля текущего года в Павлодаре планируется повышение тарифа на электрическую энергию на 6,7%. Теперь потребители будут платить 34,76 тенге за 1 кВт/ч вместо прежних 32,58 тенге, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Нурлан Нурмуратов, изменение тарифа не коснется физических лиц. Основная нагрузка ляжет на бюджетные учреждения и бизнес-структуры.

— Для физических лиц, то есть бытовых потребителей, цена не изменилась. Изменение тарифа составило 3,08 процентов для бюджетных организаций и 13,55 процента для остальных потребителей. Тариф на тепловую энергию также остается на прежнем уровне для населения и бизнеса. При этом для бюджетных учреждений тариф на тепловую энергию увеличится на 10,7 процента, — отметил Нурлан Нурмуратов.

В последний раз тариф на электроэнергию для физических лиц в Павлодаре повышался в августе 2025 года.

Ранее сообщалось, что порядок расчета тарифов на электроэнергию, воду и тепло изменили в Казахстане.