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Тараз предлагают разделить на два административных района

Автор:  
Галина Скрипник
30 Сентября 2022, 06:30
Тараз предлагают разделить на два административных района

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тараз расширяет свои границы. Новый Генеральный план развития города Тараза обсуждают в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешний Генеральный план города Тараза, изменивший административные границы областного центра, был разработан и утвержден в 2010 году и рассчитан до 2025 года, с учетом роста населения и увеличения транспортных потоков. По этому Генплану в черту города вошли почти 6 тыс. га земель близлежащих районов. Предполагалось расширение в северо-западном направлении, а также включение в городскую среду прибрежной части реки Талас и создание здесь рекреационной зоны. Кроме того, на 462 га планировали разместить 14-й и 15-й микрорайоны с новыми современными многоэтажными домами на 355 кв. м жилья и всей сопутствующей инфраструктурой.

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Сейчас в Таразе проживает свыше 364 тыс. человек, что составляет примерно треть населения Жамбылской области. По численности населения город занимает пятое место в республике после Алматы, Караганды, Шымкента и Астаны.

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Как сообщалось ранее, в июле 2022 года городской отдел архитектуры и градостроительства акимата города Тараза объявил о презентации проекта «Корректировка генерального плана города Тараза». Любой заинтересованный житель города в течение двух недель мог ознакомиться с проектируемым Генпланом в здании городского Дома культуры и предложить свои идеи по организации транспортных магистралей, строительству жилых комплексов, организации мест массового отдыха, парков и скверов. Отзывы и предложения граждан были внесены в проектную схему нового Генплана.

Целью проекта нового Генплана развития города является создание благоприятных условий для жителей путем разгрузки автомобильных узлов, создания комфортного общественного пространства, улучшения экономической составляющей и механизма управления городским хозяйством.

На днях на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждался проект внесения поправок в Генеральный план города Тараза.

По информации пресс-службы главы региона, об изменениях в Генплане проинформировали руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Арман Абдешов, аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, главный архитектор ТОО «Қолдау» - проектного подрядчика Аскар Рысбаев и экономист Анна Аблеева.

С целью развития территории города Тараза планируется присоединить к областному центру 14 населенных пунктов и два дачных массива Байзакского и Жамбылского районов. В их числе села Красная Звезда, Талас, железнодорожная станция «Талас», расположенные в Байзакском районе. От Жамбылского района в Тараз отойдут села Шайкорык, Танты, Коныртобе, Акбулым, Кемел, Турксиб, Пригородное, Жалпак-тобе, Кызылшарык, Бектобе станция «Шайкорык».

За счет присоединения к областному центру территорий Байзакского и Жамбылского районов планируется увеличить площадь города на 11 755 га, в результате чего общая площадь Тараза составит 30 542 га.

Архитектор Арман Абдешов отметил, что предложения по поправкам в Генплан приняты проектной организацией и получили согласование в соответствующих управлениях акимата области.

По словам акима города Тараза Бахытжана Орынбекова, на основе анализа реальных показателей и прогнозирования естественного и механического прироста населения, а также в связи с территориальными изменениями административных границ города Тараза, был проведен расчет предполагаемой численности населения города.

«На основании статьи 2 пункта 5 Закона 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и в связи с тем, что население города Тараза превысило 400 тыс. человек, проектом поправок предлагается разделить административные районы города и их границы. Численность каждого административного района составит не менее 200 тыс. человек. В связи с этим Генеральным планом предложено разделить город на два административных района», - сказал Бахытжан Орынбеков.

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Аким области Нуржан Нуржигитов акцентировал внимание на вопросах обеспечения ирригационных систем, инфраструктуры, жилищного строительства.

«Все расчеты и анализы, касающиеся развития областного центра, должны быть приняты к сведению», - отметил аким Жамбылской области.

Проект поправок в Генплан предполагается представить для согласования в Жамбылский областной и Таразский городской маслихаты, после чего направить на экспертизу, а затем и на утверждение в Правительство Республики Казахстан.

В случае корректировки Генерального плана города 44 551 сельских жителей станут жителями областного центра. Население Тараза составит 408 235 человек, площадь города увеличится до 30 542 га.


Акимат   Строительство   Регионы Казахстана   Тараз  
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