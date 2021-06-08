Тараз ослабит карантинные ограничения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Послабления карантинных ограничений начнутся в Жамбылской области после вступления в силу нового постановления Главного государственного санитарного врача Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в январе 2021 года город Тараз переместился из «зеленой» зоны в «желтую». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в других областях Казахстана был подготовлен резерв в две тысячи коек. Для предупреждения и лечения заболевших COVID-19 в стационары области завезено лекарств и оборудования на 1,2 миллиарда тенге.

Тенденция роста заболеваний коронавирусом в жамбылском регионе в апреле 2021 года вызвала необходимость введения новых ограничительных мер и ужесточения контроля за соблюдением всех требований.

Затем в мае, с учетом сложившейся более благоприятной тенденции, некоторые ограничения были сняты по постановлению Главного государственного санитарного врача Жамбылской области от 25 мая 2021 года №5 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».

7 июня Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал новое постановление №6 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Жамбылской области от 7.06.2021».

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, на основании матрицы оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19, Жамбылская область, включая город Тараз, теперь находится в «зелёной» зоне.

По новому постановлению ограничение деятельности социально-экономических объектов на территории Жамбылской области принимаются на основании критериев «зелёная» зона. Это подразумевает, что могут работать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, стройплощадки, предприятия бесконтактных услуг, туристические фирмы, бизнес-центры, музеи, библиотеки, образовательные центры, медицинские организации, салоны красоты. В «зеленой» зоне банки, продуктовые и не продуктовые отдельно стоящие магазины, супермаркеты, открытые рынки, бани, спорткомплексы.

Общественный транспорт должен увеличивать число автобусов в часы «пик», открывать все двери и обеспечивать заполняемость по числу сидячих мест. Дошкольным учреждениям разрешена работа без проведения коллективных мероприятий с объединением групп.

Не менее 30% сотрудников офисов и организаций должны оставаться на дистанционной форме работы. Для 70% сотрудников разрешается очный режим работы. При этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. Допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Религиозные объекты могут работать при заполняемости не более 30%, и при обеспечении площади не менее четырех кв. м на одного человека.

Для театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний разрешена работа при заполняемости не более 30%.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями разрешено частично при заполняемости 20%.

Разрешена деятельность объектов общественного питания в помещении при заполняемости до 50%, не более 50 посадочных мест, а также летних площадок. Время работы с 7 до 2.00 часов. Разрешена круглосуточная деятельность объектов общественного питания по типу столовых и фудкортов.

По-прежнему запрещаются зрелищные, массовые мероприятия, форумы, выставки, а также семейные торжественные мероприятия, ночные и игровые клубы, караоке. Необходима при этом социальная дистанция и усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», имеют более высокую планку и обозначены в приложении к постановлению Главного государственного санитарного врача Жамбылской области.

«Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу 9 июня 2021 года в 00:00 часов», - написал Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев.



