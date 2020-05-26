Таран блокпоста в Алматы: пострадавшему сделали трепанацию черепа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Третьего полицейского, пострадавшего в ДТП на блокпосту в Алматы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему сделали трепанацию черепа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья.

Пациент доставлен в приемный покой Городской клинической больницы №7 по экстренным показаниям после получения травмы в ДТП.

«При обследовании мультидисциплинарной бригадой врачей приемного покоя, исследования на компьютерной томографии, пациент госпитализирован в реанимационное отделение. Выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, пластинчатое эпидуральное кровоизлияние затылочной локализации. Перелом затылочной кости с переходом на основание. Перелом лицевого скелета слева. Ушиб мягких тканей головы, лица, поясницы, конечностей», - сообщил и.о. заместителя главного врача по хирургии ГКБ-7 Ильдар Курмаев.

Врач отметил, что проведен консилиум нейрохирургов, по результатам которого пациенту проведена операция: резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы.

«Состояние пациента на сегодня остается стабильно тяжелым. Сегодня проведена контрольная томография головного мозга. Пациент на аппарате искусственной вентиляции легких. Продолжается интенсивная терапия в реанимационном отделении», - добавил врач.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских. Он допустил наезд на блокпост №4: сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Третий пострадавший полицейский находится в реанимации.

Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Им окажут поддержку.

26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы.