Тараканы и крысы в больнице Алматы: врачи назвали видео заказным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Видео с тараканами и крысой, якобы снятое в городской клинической больнице №7 обсуждают алматинцы. В самом медицинском учреждении ответили, что ролик смонтированный и может носить заказной характер, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Пишет вам коллектив седьмой клинической больницы города Алматы. Устали уже, не можем работать в антисанитарии, которая творится в оперблоках. К тараканам мы уже привыкли, они везде, теперь еще и крыса попала. А ведь мы оперируем, лечим в таких условиях. Пациентов жалко… Пишу анонимно, сами понимаете, почему», - говорится в публикации в Instagram .

В пресс-службе городской клинической больнице №7 заявили, что видео не соответствует действительности.

«Мы возмущены данным полностью лживым видео, сопровождаемым, якобы, обращением от коллектива ГКБ №7. Считаем, что видео смонтированное, не соответствует действительности, возможно, носит ангажированный, заказной характер. Неизвестно, когда было записано это видео, в какие годы. Вид тараканов, запечатленных на видео, не обитает в жилых помещениях, скорее всего - аквариумные. Белая крыса тоже напоминает лабораторную, прирученную, судя по тому как «позирует» автору видео. Вместе с тем, со всей ответственностью заявляем, что в ГКБ №7 соблюдаются все санэпидемиологические нормы и правила в строжайшем порядке как в операционном блоке, так и во всех других помещениях по всей больнице. На ежедневной основе после каждой операции проводится дезинфекция и обработка помещений в соответствии со стандартами и нормами», - ответили в ГКБ №7.