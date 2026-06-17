Танкеры с иранской сырой нефтью впервые за два месяца покинули Ормузский пролив

По меньшей мере три иранских танкера, перевозившие почти 5 млн баррелей сырой нефти, сумели пройти через американскую блокаду в Ормузском проливе в преддверии подписания мирного соглашения между Ираном и США, передает агентство Kazinform.

Два супертанкера под названиями Diona и Hero 2, принадлежащие Национальной иранской компании и находящиеся под санкциями США, успешно осуществили первую за два месяца поставку сырой нефти, перевезя в общей сложности 3,8 млн баррелей иранской сырой нефти.

Об этом свидетельствуют данные TankerTrackers, занимающейся морской разведкой.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE



According to AIS data which we corroborated yesterday (15.06.2026) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

По данным компании Kpler, в среду третий танкер, связанный с Ираном и перевозивший 1 млн баррелей иранской нефти, покинул линию блокады.

Ормузский пролив, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти, фактически был закрыт на время конфликта. Военно-морской флот США блокировал иранские порты, а Тегеран наносил удары по судам, связанным со странами, которые он считает противниками, в результате чего сотни кораблей оказались заблокированы, а глобальные потоки энергоносителей были нарушены.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

Позднее Иран обнародовал проект меморандума о взаимопонимании с США, состоящий из 14 пунктов, включая открытие Ормузского пролива.