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    Танкеры с иранской сырой нефтью впервые за два месяца покинули Ормузский пролив

    По меньшей мере три иранских танкера, перевозившие почти 5 млн баррелей сырой нефти, сумели пройти через американскую блокаду в Ормузском проливе в преддверии подписания мирного соглашения между Ираном и США, передает агентство Kazinform. 

    Танкеры с иранской сырой нефтью впервые за два месяца покинули Ормузский пролив
    Фото: Anadolu

    Два супертанкера под названиями Diona и Hero 2, принадлежащие Национальной иранской компании и находящиеся под санкциями США, успешно осуществили первую за два месяца поставку сырой нефти, перевезя в общей сложности 3,8 млн баррелей иранской сырой нефти.

    Об этом свидетельствуют данные TankerTrackers, занимающейся морской разведкой. 

    По данным компании Kpler, в среду третий танкер, связанный с Ираном и перевозивший 1 млн баррелей иранской нефти, покинул линию блокады.

    Ормузский пролив, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти, фактически был закрыт на время конфликта. Военно-морской флот США блокировал иранские порты, а Тегеран наносил удары по судам, связанным со странами, которые он считает противниками, в результате чего сотни кораблей оказались заблокированы, а глобальные потоки энергоносителей были нарушены.

    Напомним, в ночь на 15 июня Иран, Пакистан и США заявили о достигнутой договоренности по мирному соглашению между Вашингтоном и Тегераном. Стороны согласились на немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

    Позднее Иран обнародовал проект меморандума о взаимопонимании с США, состоящий из 14 пунктов, включая открытие Ормузского пролива.

    В мире Война Иран Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор