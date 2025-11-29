Танкер загорелся у берегов Турции: передан сигнал о взрыве и пожаре на борту

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры страны. По данным ведомства, 274-метровый танкер под флагом Гамбии, следовавший из Египта в Россию, передал сигнал о взрыве и пожаре на борту.

На место происшествия были направлены спасательные катера, буксиры и аварийно-спасательное судно. Все члены экипажа были успешно эвакуированы.

Канал AHaber сообщает, что судно может быть затоплено, однако официального подтверждения этой информации нет.

Турецкие власти также сообщили о втором инциденте в Черном море: танкер VIRAT, находясь в 35 милях от побережья Турции, подвергся удару. На место направлены спасатели, детали происшествия и характер повреждений уточняются.

Ранее сообщалось о гибели десяти человек и 21 пострадавшем в результате пожара на борту нефтяного танкера в Индонезии.