РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:36, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Танкер загорелся у берегов Турции: передан сигнал о взрыве и пожаре на борту

    Турецкие спасатели эвакуировали 25 членов экипажа танкера Kairos, который загорелся в Черном море в 28 милях от побережья Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Танкер загорелся у берегов Турции: спасатели эвакуировали экипаж
    Фото: MarineTraffic / Capt DLG

    Об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры страны. По данным ведомства, 274-метровый танкер под флагом Гамбии, следовавший из Египта в Россию, передал сигнал о взрыве и пожаре на борту.

    На место происшествия были направлены спасательные катера, буксиры и аварийно-спасательное судно. Все члены экипажа были успешно эвакуированы.

    Канал AHaber сообщает, что судно может быть затоплено, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Турецкие власти также сообщили о втором инциденте в Черном море: танкер VIRAT, находясь в 35 милях от побережья Турции, подвергся удару. На место направлены спасатели, детали происшествия и характер повреждений уточняются.

    Ранее сообщалось о гибели десяти человек и 21 пострадавшем в результате пожара на борту нефтяного танкера в Индонезии.

    Теги:
    Турция Нефть Египет Спасатели Взрыв
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают