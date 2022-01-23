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Танкер с 700 тоннами мазута загорелся в Черном море

23 Января 2022 13:34
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Танкер с 700 тоннами мазута загорелся в Черном море

СОЧИ/СИМФЕРОПОЛЬ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота, известно о возгорании в машинном отделении судна, передает МИА «Казинформ».

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«Судно называется Almuntazah, под флагом Коморских островов. [Находилось] на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. На борту 700 тонн мазута, - сказал собеседник агентства. - Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного суд появился черный дым».

Экипаж танкера состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.

«Мы направили буксир «Меркурий» в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение», - добавил представитель Росморречфлота.



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#Происшествия   #Россия   #Пожар  
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