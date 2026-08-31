Танкер подорвался на минах в Ормузском проливе

Танкер подорвался на двух морских минах в Ормузском проливе, после чего на борту возник пожар, передает Kazinform со ссылкой на агентство Tasnim .

По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), судно пыталось пройти по южному маршруту Ормузского пролива, который иранская сторона называет незаконным. После подрыва на минах танкер полностью остановился.

Военно-морские силы КСИР призвали судоходные компании соблюдать установленные ими правила движения через Ормузский пролив и не подвергать риску суда и экипажи.

Название танкера, его принадлежность и флаг в сообщении не уточняются. Информация о состоянии экипажа и возможных пострадавших также не приводится.

Ранее сообщалось о том, что Иран пресек попытки 30 судов незаконно пройти через Ормузский пролив.