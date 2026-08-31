Танкер подорвался на минах в Ормузском проливе
Танкер подорвался на двух морских минах в Ормузском проливе, после чего на борту возник пожар, передает Kazinform со ссылкой на агентство Tasnim.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), судно пыталось пройти по южному маршруту Ормузского пролива, который иранская сторона называет незаконным. После подрыва на минах танкер полностью остановился.
Военно-морские силы КСИР призвали судоходные компании соблюдать установленные ими правила движения через Ормузский пролив и не подвергать риску суда и экипажи.
Название танкера, его принадлежность и флаг в сообщении не уточняются. Информация о состоянии экипажа и возможных пострадавших также не приводится.
Ранее сообщалось о том, что Иран пресек попытки 30 судов незаконно пройти через Ормузский пролив.