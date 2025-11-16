Тандем без границ: Астана и Ташкент строят новую экономическую архитектуру Центральной Азии

Продуктивный тандем

Казахстан и Узбекистан – локомотивы интеграции и главные катализаторы экономического роста в Центральной Азии – на наши страны приходится около 80% всей взаимной региональной торговли. А зарубежные эксперты всех мастей подчеркивают возросшую роль и субъектность региона, который превращается в центр глобального притяжения.

Территорию, которой еще пару десятилетий назад прогнозировали «балканизацию», сегодня в США называют ядром Евразии, в Китае и западных странах – «Новым шелковым путем», а в России поддерживают стратегический курс Центральной Азии как важного элемента многополярного мира.

Голоса государств региона звучат в унисон – это оркестр, и каждый новый раунд переговоров в формате «Центральная Азия плюс» добавляет сыгранности, чему способствует роль Казахстана в качестве «фронтмена». А консультативные встречи работают над «шероховатостями» устраняя торговые барьеры, упрощая таможенные процедуры и гармонизируя законодательство. Очередная, седьмая по счету, встреча пройдет в Ташкенте уже завтра.

В этой сложной многовекторной конструкции международных отношений именно тандем Казахстана и Узбекистана формирует новую экономическую платформу, или, как выразился Касым-Жомарт Токаев, «прочный стратегический альянс», нацеленный на созидательное развитие всего обширного региона.

Устойчивость этой связке придает дружественный характер отношений лидеров наших стран. И об этом говорят не только протокольные нюансы. Да, встречая нашего Президента у трапа самолета, а чуть позже вручив Касым-Жомарту Токаеву высшую государственную награду Узбекистана орден «Олий Даражали Дустлик» («Дружба высшей степени»), Шавкат Мирзиёев продемонстрировал исключительную степень уважения. Но в большей степени о политиках говорят их дела. И здесь у наших стран все в порядке.

Фото: akorda.kz

Оба лидера – прагматики, ориентированные на экономическую модернизацию, четко понимающие важность объединения усилий в условиях непростой международной обстановки, и не желающие быть «объектами» внешнего влияния. Поэтому кооперация усиливается, а создание экономических мостов и развязок – выходит на уровень стратегического проектирования.

– Нам предстоит принять меры для развития двусторонней торговли, поиска новых точек роста, расширения номенклатуры товаров, стимулирования несырьевого экспорта. В этой связи важно качественно реализовать Программу увеличения взаимного товарооборота. Практических результатов ожидаем от работы создаваемого сегодня Совета глав регионов, а также других двусторонних механизмов, включая Деловой совет и совместную торговую компанию UzKazTrade, – отметил Президент Казахстана на втором заседании Высшего межгосударственного совета.

Новые пазлы в экономической мозаике

Судя по итогам переговоров, экономическая «спайка» двух стран обретает все более отчетливые контуры нового экономического перекрестка. Об этом говорят и динамика взаимной торговли, и новые инициативы.

– За последние несколько лет ежегодный объем товарооборота между двумя странами стабильно превышает 4 млрд долларов. Это результат последовательной работы наших правительств и прямого диалога бизнеса. При этом имеется значительный потенциал для наращивания взаимной торговли, – сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ.

Фото: akorda.kz

Для раскрытия этого потенциала как раз и разработана упомянутая Главой государства Программа увеличения взаимного товарооборота. Задача – увеличить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов в год. Насколько реальна эта цель? И какие сферы нужно развивать для ее достижения?

– Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует устойчивую восходящую динамику. За январь–август 2025 года взаимная торговля достигла около 3 млрд долларов США, прибавив порядка 18–19% к аналогичному периоду прошлого года; за девять месяцев 3,4 млрд долларов с сопоставимыми темпами роста. Экспорт Казахстана увеличился более чем на четверть и превысил 2,2 млрд долларов, торговое сальдо стабильно в пользу Казахстана, – подчеркнул директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

По его словам, стратегическая цель в 10 млрд долларов выглядит амбициозной, но достижимой при сохранении текущей динамики и расширении кооперации.

– На сегодняшний день сформирован пул из более чем 70 проектов на сумму свыше 1,7 млрд долларов, а также отдельный пакет из 34 инвестиционных проектов более чем на 4 млрд долларов и торговых контрактов еще на несколько миллиардов. Особенно значимыми выглядят проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, транспорте, химии, машиностроении и сельском хозяйстве, – отметил Алибек Тажибаев.

В числе семи совместных проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов, запущенных в режиме видеоконференцсвязи Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, эксперт выделил флагманский – это Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия».

Фото: akorda.kz

– Проект создает двустороннюю промышленную зону площадью около 100 гектаров и включает производство медицинских изделий, ПВХ-продукции, систем капельного орошения, переработку хлопка, текстиль, переработку риса и продовольственные производства. Это фактически новая «точка сборки» региональных цепочек добавленной стоимости, – комментирует эксперт Алибек Тажибаев.

Казахстан и Узбекистан также планируют усилить взаимодействие в сельском хозяйстве, переходя от купли-продажи к углубленной переработке. Решением Высшего межгосударственного совета принято решение о создании рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов – «новой нефти» современного мира, к которой, как показали переговоры в Китае, США и России ощущается повышенный интерес инвесторов.

Среди приоритетов – развитие искусственного интеллекта, водно-энергетической и транзитно-транспортной сфер. Для усиления сотрудничества принято Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы.

Бесшовный транзит и региональная проблематика

По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли Совместное заявление. Подписан солидный пакет соглашений, меморандумов и решений, насчитывающий 17 документов, охватывает широкий спектр тем, от сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, горной промышленности, сферы туризма и совместного управления водными ресурсами, до совместных военных учений. И даже их перечисление уже само по себе говорит о высоком уровне сотрудничества двух стран.

Фото: akorda.kz

Эксперты полагают, что в ближайшие годы будет усилена работа по устранению все еще имеющихся барьеров и регуляторных разногласий. Так, например, требуется усилить транспортную связанность наших стран.

– Высокие затраты и значительные задержки при перемещении грузов остаются ключевой проблемой. Причинами являются несогласованные железнодорожные тарифы, сложные процедуры оформления документации и отсутствие синхронизированных цифровых систем мониторинга грузов, что создает «швы» на границе, – научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Куаныш Сайлау.

Что-то уже сделано, что-то планируется. В мае 2024 года запущен «Бесшовный транзит» по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан (Южный транспортный коридор) для автоматического администрирования контейнерных перевозок. Сегодня этот опыт распространяется на другие направления. Запускается пилотный проект «Бесшовный транзит» между Казахстаном и Узбекистаном. Он будет реализован до конца 2026 года

Упрощены автомобильные перевозки между нашими странами. В 2027 году планируется запустить новую железную дорогу, которая позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш — Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан.

– Правительства обеих стран предпринимают активные меры по модернизации инфраструктуры на границе, включая расширение пунктов пропуска и создание логистических узлов. Однако физическое расширение является лишь частью решения. Успех измеряется не столько пропускной способностью, сколько реальным сокращением времени и сложности таможенного оформления грузов, – отмечает Куаныш Сайлау.

Наши страны синхронизируются и в этом направлении. По итогам государственного визита подписано межправительственное Соглашение об открытии представительств таможенных служб двух государств. Эти и другие меры, призваны устранить узкие места в сотрудничестве двух стран в сфере транспорта и логистики.

– По итогам 9 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между нашими странами вырос на более чем 15% и превысил 22 млн тонн. Условились и далее сообща совершенствовать тарифную политику, улучшать условия транспортировки грузов, продолжить модернизацию пунктов пропуска на границе и цифровизацию таможенных систем. Уверен, все эти шаги создадут условия для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран, – сказал по итогам переговоров Президент нашей страны.

Фото: akorda.kz

В транспортную сеть Центральной Азии может включиться и Афганистан за счет строительства трансафганской железной дороги Тургунди – Герат, которая позволит открыть ворота в Центральную и Южную Азию.

Поэтому когда спрашивают, зачем наши страны оказывают столь солидную поддержку Афганистану – ответ на поверхности. Центральной Азии нужен контур стабильности по периметрам границ. Афганистан может стать источником нестабильности, или же встроиться в региональную экономическую структуру. И важной дипломатической победой можно назвать то, что в Алматы был открыт региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

– Казахстан позиционирует себя как евразийская страна, где встречаются Восток и Запад, ислам и христианство, Азия и Европа. Внешняя политика умело обыгрывает эту идентичность. Роль «моста» отчетливо прослеживается в ситуации вокруг Афганистана. После смены режима в Кабуле в 2021 году, Казахстан, с одной стороны, поддерживает контакты с новым афганским руководством для решения гуманитарных вопросов, с другой – активно взаимодействует с США, ЕС, ООН по оказанию помощи и предотвращению кризиса, – комментирует казахстанский политолог Рустем Мустафин.

Фото: Правительство

Казахстан и Узбекистан тесно связаны тысячами нитей, общей региональной повесткой и культурными скрепами, а воля Глав государств усиливает эти связи по всем направлениям.

– Будучи Президентом Казахстана, считаю своей обязанностью уделять первостепенное внимание развитию многопланового сотрудничества с Узбекистаном. Хотел бы подчеркнуть, что, вопреки всякого рода домыслам так называемых «экспертов», Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы – истинные братья, близкие друзья, проявляющие искреннее уважение друг к другу, – заявил Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров.

Объединение усилий и четкий план структурной модернизации экономики создают синергию в отношениях наших стран. Вопросы промышленной кооперации, создание инфраструктуры приграничной торговли и транспортная связанность – именно в этом треугольнике взаимных интересов кроется стратегический потенциал Казахстана и Узбекистана.

Формирование транзитно-индустриального каркаса – это не только логистические услуги транспортных коридоров, но и формирование региональных цепочек создания добавленной стоимости. Маневрируя между крупными центрами силы, наши страны создают полюс притяжения инвестиций и технологий как с Востока, так и с Запада, и это дает бонусы не только в экономике, но и в политике – усиливая политическое влияние Астаны и Ташкента.