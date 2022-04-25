Танцевальные коллективы выступили на этнофестивале в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня единства народа Казахстана АНК города Нур-Султана провела танцевальный этнофестиваль, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мероприятие прошло в Казахском национальном университете искусств «Шабыт». В нем приняли участие представители узбекского, кыргызского, немецкого, армянского, корейского, украинского, польского, чечено-ингушского и каракалпакского этнокультурных объединений. Творческие коллективы представили публике различные направления современного танца.

По словам организаторов мероприятия, основная цель этнофестиваля – повышение профессионального мастерства участников, выявление молодых талантов, поддержка и развитие детского танцевального творчества, а также поддержка общенационального единства и согласия в нашей стране.

«Хочу поздравить всех участников и зрителей с таким прекрасным праздником как фестиваль народного танца. Сегодня на сцене выступали 10 коллективов, хотелось бы, чтобы их было гораздо больше, чтобы знакомились чаще с культурой других народов – это и объединяет, и сплачивает», - поделилась художественный руководитель ансамбля «Вайнах» Ханифа Мациева.

Участники фестиваля были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками.



