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Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области

17 Января 2023, 16:06
Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Танат Айдарбеков назначен на должность акима Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента РК и районного маслихата, распоряжением акима Алматинской области Айдарбеков Танат Есенкельдинович назначен на должность акима Талгарского района», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Нового акима районному активу представил глава области Марат Султангазиев. Он отметил первостепенные задачи и приоритетные цели, которые стоят сегодня перед акиматом района.

По данным акима региона, необходимо усилить работу по привлечению инвестиций в экономику района, обеспечить население качественной питьевой водой, осуществлять контроль за качественным проведением строительных работ и своевременной сдачи объектов в эксплуатацию, продолжить работу по сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, активизировать работу по возврату неиспользуемых пастбищных угодий и другие важные направления.

Танат Есенкельдинович Айдарбеков родился в 1971 году. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Экономист-бухгалтер». В 2017 году в Казахстанском инженерно-педагогическом университете дружбы народов освоил специальность «Бакалавр права».

Трудовую деятельность начал в 1996 году бухгалтером акционерного общества «Куаныш». В разные годы занимал должности главного специалиста отдела экономики аппарата акима Ауэзовского района Алматы, руководителя отдела аппарата акима Турксибского района, заместителя акима Турксибского района, заместителя акима Бостандыкского района, заместителя акима Кербулакского района Алматинской области, руководителя департамента казначейства по Алматинской области.

С июня 2021 года занимал должность руководителя департамента казначейства по городу Алматы.


Фото: gov.kz


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