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Таможенники содействовали ввозу табака для кальяна в Туркестанской области

24 Января 2022 13:37
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Таможенники содействовали ввозу табака для кальяна в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК по Туркестанской области на границе пресечен факт незаконного ввоза табака для кальяна из Республики Узбекистан. Виновники - 5 специалистов таможенного поста «Капланбек» - по приговору суда осуждены к различным срокам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

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«Должностные лица, пользуясь своими служебными положениями, оказали содействие в незаконном ввозе табака для кальяна «SERBETLI» общим весом 23 985 кг на общую сумму 59 596 729 тенге на территорию Казахстана из Республики Узбекистан. Приговором суда г.Туркестан специалисты таможенного поста «Капланбек» Муздыбаев К., Нурбаев Б., Күміс М., Алиев Б. приговорены к 3 годам 6 месяцев лишения свободы, Исаев Н. приговорен к 4 годам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе АФМ.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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