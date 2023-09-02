Тамара Дуйсенова назначена заместителем Премьер-Министра РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Ранее сегодня на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию согласована кандидатура Дуйсеновой Тамары Босымбековны для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области.

В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1994-1997 — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997-1999 — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области.

В 1999-2002 — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2002-2006 работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2006-2008 — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2013-2014 годы — министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2014-2017 годы — министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2018-2019 годы — секретарь партии «Нур Отан».

В 2019-2020 годы — Президент Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2019-2020 годы — внештатный советник Президента Республики Казахстан.

В 2020-2022 годы — помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

4 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

8 июня 2023 года Указом Президента РК назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.