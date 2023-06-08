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Тамара Дуйсенова назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и соцзащиты населения РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Июня 2023, 10:24
Тамара Дуйсенова назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и соцзащиты населения РК Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал указ о назначении Тамары Дуйсеновой заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в тексте документа.

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области.

В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

1994-1997 гг. — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

1997-1999 гг. — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области.

1999-2002 гг .— заместитель акима Южно-Казахстанской области.

2002-2006 гг . - работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

2006-2008 гг . — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

2013-2014 гг . — министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

2014-2017 гг . — министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

2018-2019 гг . — секретарь партии «Нур Отан».

2019-2020 гг . — президент акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

2019-2020 гг . — внештатный советник Президента Республики Казахстан.

2020-2022 гг . — помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

11 апреля 2022 года была назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, 4 апреля 2023 года переназначена на эту же должность.


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