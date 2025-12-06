Там остался короткий перечень — глава Отбасы банка о будущем снятия пенсионных на лечение
Председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала, планирует ли банк расширять перечень заболеваний, на лечение которых можно направить пенсионные выплаты, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отметим, что «Отбасы банк» перестал принимать заявки на снятие пенсионных накоплений для оплаты офтальмологических услуг. Ранее аналогичный запрет был введен для стоматологических услуг. В связи с этим журналисты поинтересовались, какие еще направления могут попасть под ограничения.
— Там остался уже короткий перечень. Я бы хотела, чтобы ни один казахстанец по такому перечню не обращался. Там орфанные заболевания, онкология. Я думаю, что будет очень мало заявок на этот перечень. Я не верю, что казахстанец сам себе онкологию придумает для того, чтобы снять пенсионные выплаты. Я верю в голос разума наших людей, и думаю, что все мы люди и все думаем о своем здоровье, — сказала Ляззат Ибрагимова в кулуарах Мажилиса.
Как сообщалось ранее, с 4 декабря 2025 года прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz прекратят.