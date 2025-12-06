Там остался короткий перечень — глава Отбасы банка о будущем снятия пенсионных на лечение

Отметим, что «Отбасы банк» перестал принимать заявки на снятие пенсионных накоплений для оплаты офтальмологических услуг. Ранее аналогичный запрет был введен для стоматологических услуг. В связи с этим журналисты поинтересовались, какие еще направления могут попасть под ограничения.

— Там остался уже короткий перечень. Я бы хотела, чтобы ни один казахстанец по такому перечню не обращался. Там орфанные заболевания, онкология. Я думаю, что будет очень мало заявок на этот перечень. Я не верю, что казахстанец сам себе онкологию придумает для того, чтобы снять пенсионные выплаты. Я верю в голос разума наших людей, и думаю, что все мы люди и все думаем о своем здоровье, — сказала Ляззат Ибрагимова в кулуарах Мажилиса.

Как сообщалось ранее, с 4 декабря 2025 года прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz прекратят.