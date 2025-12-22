«ТалпынХалық–2025»: в Мангистау подвели итоги первого молодежного стартап-конкурса

Конкурс реализован программой «Тәлімгер» фонда Halyk Тимура Кулибаева и прошел в контексте Года рабочих профессий, объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в 2025 году.

Проект стал практической площадкой для поддержки инициативной молодежи и развития прикладных предпринимательских навыков, а также инструментом повышения роли профориентации в системе образования региона.

От идеи — к готовому проекту

Конкурс «ТалпынХалық–2025» стартовал в октябре и вызвал высокий интерес со стороны студентов колледжей Мангистауской области. Всего было подано 78 заявок, по итогам отбора 45 проектов вышли в полуфинал, а 26 лучших команд представили свои стартап-идеи в финале.

Участники работали над проектами в приоритетных для региона направлениях — экология, цифровые решения для образования, инклюзивные сервисы, туризм, социальное предпринимательство, энергоэффективность и «зеленые» технологии. В финале команды защищали проекты перед независимым экспертным жюри, представляя бизнес-модели, экономические расчёты и потенциал реализации.

По итогам конкурса были определены победители. Гран-при и приз в размере 1 млн тенге получил проект «UMiT» — онлайн-тренажёр для домашнего развития, разработанный студентами Мангистауского колледжа искусств. Призовые места также заняли проекты в сфере производства, цифровых решений и креативных индустрий.

Фото: фонд Halyk

Кроме того, шесть команд получили путёвки в летний бизнес-лагерь как следующий этап развития и масштабирования своих идей.

Практика важнее формальных мест

Как подчёркивают организаторы, ключевой результат конкурса — не только распределение призовых мест, а сформированные у участников практические предпринимательские компетенции. За время проекта студенты прошли полный цикл: от идеи до упакованного стартапа, получили менторскую поддержку, научились презентовать проекты, работать с финансами и аргументировать свои решения.

По словам Айгуль Ахметовой, руководителя проекта «Тәлімгер» и исполнительного директора Фонда Halyk по образовательным проектам, «ТалпынХалық» стал школой практики, где молодёжь учится видеть возможности и создавать решения для своего региона.

Фото: фонд Halyk

Профориентация как системная работа

В рамках итогового мероприятия также были подведены итоги конкурса среди педагогов «Профориентация — путь к успеху». В нём приняли участие около 50 специалистов со всей области, 10 из которых были признаны лучшими по итогам отбора.

Конкурс проходил по трём направлениям — креативные форматы профориентации, профориентация в цифровом пространстве и индивидуальный профессиональный навигатор. Победители получили денежные призы фонда Halyk, а 11 педагогов были награждены путёвками в летний бизнес-лагерь в качестве поощрения за активность, профессиональное мастерство и вклад в работу с молодежью.

Фото: фонд Halyk

Экосистемный подход к развитию региона

«ТалпынХалық–2025» стал частью более широкой экосистемной работы фонда Halyk в Мангистауской области. С 2023 года фонд направил 5 млрд тенге на развитие региона — от инфраструктурных и социальных проектов до образования, спорта и экологии.

В этой логике конкурс выступает связующим элементом между образованием и экономикой, помогая молодёжи пройти путь от идеи к навыку, от навыка к реальному проекту. Для региона с высоким молодёжным потенциалом это формирует устойчивую траекторию развития и новые точки роста.

Конкурс «ТалпынХалық–2025» показал, что инвестиции в человеческий капитал дают прикладной результат уже сегодня — в виде инициатив, компетенций и готовности молодежи брать ответственность за развитие своего региона.