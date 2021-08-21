Талибы обсуждают вывод западных войск из Афганистана на дружественных условиях

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях. Об этом пишет Reuters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как пишет Reuters, представитель талибов сообщил, что они представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели.

Представитель талибов утверждает, что новая форма правления в Афганистане будет нацелена на защиту прав всего населения.

Также Reuters пишет, что представитель талибов отверг их причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, которые были якобы вызваны отсутствием четкого плана эвакуации.









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