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Талибы обсуждают вывод западных войск из Афганистана на дружественных условиях
21 Августа 2021 10:44
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МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях. Об этом пишет Reuters, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Как пишет Reuters, представитель талибов сообщил, что они представят новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели.
Представитель талибов утверждает, что новая форма правления в Афганистане будет нацелена на защиту прав всего населения.
Также Reuters пишет, что представитель талибов отверг их причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, которые были якобы вызваны отсутствием четкого плана эвакуации.
Фото: www.gettyimages.com
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